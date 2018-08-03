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Адвокат прокомментировал отказ певца Агаларова дать показания в США

Политика

Никто не дает гарантий, что его не привлекут по другому делу

Нью-Йорк, США, 3 августа 2018, 07:19 — REGNUM  Отказ российского певца Эмина Агаларова дать показания по делу о так называемом вмешательстве России в выборы США не связаны с расследованием или обстоятельствами этого дела, заявил адвокат артиста Скотт Балбер в интервью CNN.

По его словам, однажды приехав в США, Агаларов рискует оказаться объектом других разбирательств, поскольку уже сейчас подано несколько гражданских исков, в которых фигурирует его фамилия.

«Как только попадаешь сюда, тебе могут прислать повестку, ты можешь оказаться в поле юрисдикции кого угодно», — объяснил Балбер.

Ранее американские СМИ сообщили о том, что у спецпрокурора Роберта Мюллера появились вопросы к Агаларову в связи с его посреднической ролью при организации встречи сына президента США Дональда Трампа — младшего и российского юриста Натальи Весельницкой, которая якобы могла обладать информацией, способной навредить кандидату в президенты от Демократической партии.

Читайте ранее в этом сюжете: Мюллер собрался допросить российского певца Агаларова

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Внутренняя политика и политическая борьба в США
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