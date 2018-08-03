Адвокат прокомментировал отказ певца Агаларова дать показания в США

Нью-Йорк, США, , 07:19 — REGNUM Отказ российского певца Эмина Агаларова дать показания по делу о так называемом вмешательстве России в выборы США не связаны с расследованием или обстоятельствами этого дела, заявил адвокат артиста Скотт Балбер в интервью CNN.

По его словам, однажды приехав в США, Агаларов рискует оказаться объектом других разбирательств, поскольку уже сейчас подано несколько гражданских исков, в которых фигурирует его фамилия.

«Как только попадаешь сюда, тебе могут прислать повестку, ты можешь оказаться в поле юрисдикции кого угодно», — объяснил Балбер.

Ранее американские СМИ сообщили о том, что у спецпрокурора Роберта Мюллера появились вопросы к Агаларову в связи с его посреднической ролью при организации встречи сына президента США Дональда Трампа — младшего и российского юриста Натальи Весельницкой, которая якобы могла обладать информацией, способной навредить кандидату в президенты от Демократической партии.

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