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В Иракском Курдистане арестованы боевики, связанные с ИГИЛ*

Политика

*ИГИЛ – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Эрбиль, Ирак, 3 августа 2018, 07:26 — REGNUM  Правоохранительные органы Иракского Курдистана задержали группу боевиков, связанных с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 3 августа Kurdistan.ru.

Преступники принимали участие в террористическом акте в столице автономии городе Эрбиль. Лидер бандформирования подтвердил свою связь с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, 23 июля трое подростков-террористов совершили нападение на резиденцию губернатора Эрбиля. В ходе продолжительной перестрелки нападавшие были ликвидированы. Один из охранников получил ранение.

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