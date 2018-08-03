В Иракском Курдистане арестованы боевики, связанные с ИГИЛ*

Эрбиль, Ирак, , 07:26 — REGNUM Правоохранительные органы Иракского Курдистана задержали группу боевиков, связанных с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 3 августа Kurdistan.ru.

Преступники принимали участие в террористическом акте в столице автономии городе Эрбиль. Лидер бандформирования подтвердил свою связь с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, 23 июля трое подростков-террористов совершили нападение на резиденцию губернатора Эрбиля. В ходе продолжительной перестрелки нападавшие были ликвидированы. Один из охранников получил ранение.

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