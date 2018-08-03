Лидер ярославского ПАРНАСа: отзываю иск о снятии Александра Воробьева

Ярославль, , 07:10 — REGNUM Лидер регионального отделения ПАРНАС Василий Цепенда в социальных сетях сообщил о своем решении отказаться от иска о снятии лидера ярославского КПРФ Александра Воробьева. Его слова приводит ИА REGNUM.

В частности, Василий Цепенда упоминает тот факт, что 2 августа Ярославский областной суд отказал им в иске о снятии с выборов кандидата от «Единой России» (видимо, речь идет о Романе Слонине).

«Сегодня Ярославский областной суд отказал нам в иске о снятии кандидата от ЕР с выборов в Ярославскую областную думу. Нарушения, по нашему мнению, идентичны у всех одномандатников от ЕР и коммуниста Воробьева. Зная, что КПРФ никогда не рассматривалась властью как реально оппозиционная сила (привет 96 году), но удивлённо констатируя большое количество людей (даже в ФБ), которые в этом с властью не согласны и, видимо, готовых за них голосовать, я принял решение отозвать иск о снятии Воробьева», — пишет Василий Цепенда.

Он отмечает, что суд должен был состояться 3 августа в 9:30.

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