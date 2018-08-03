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Трамп снова заявил, что Россия была против его избрания

Политика

При этом с Путиным он подружился

Трамп снова заявил, что Россия была против его избрания
Gage Skidmore
Дональд Трамп

Гаррисберг, США, 3 августа 2018, 05:14 — REGNUM  Россия была против того, чтобы Дональд Трамп стал президентом США, заявил американский лидер на встрече со своими сторонниками в Пенсильвании.

«У меня была прекрасная встреча с Владимиром Путиным. Мы обсудили всё, это была прекрасная встреча. Мы очень хорошо поладили. Кстати, хорошие новости: Россия очень не рада тому, что Трамп победил. Но с Путиным мы очень хорошо поладили», — заявил Трамп.

При этом Трамп снова раскритиковал американские СМИ за освещение его встречи с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.

«И все говорили «Это круто! Это круто», а уже через пару часов выяснилось, чтобы они хотели, чтобы я прям начал. ну…», — здесь Трамп изобразил взмахи кулаками — «Они хотели, чтобы я устроил боксерский поединок».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня президент США Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками в штате Миннесота заявил, что Россия предпочла бы видеть Хиллари Клинтон на посту президента. Тем не менее, Трамп подчеркнул, что хочет наладить отношения с Москвой.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп признался в желании «поладить» с Москвой

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Российско-американские отношения
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