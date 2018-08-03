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Состоялась встреча глав МИД России и Ирана в рамках АСЕАН

Политика

В первую очередь обсуждалась ядерная сделка

Состоялась встреча глав МИД России и Ирана в рамках АСЕАН
Иллюстрация: Mid.ru
Сергей Лавров и Джавад Зариф

Сингапур, 3 августа 2018, 04:54 — REGNUM  В рамках министерский мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Ирана Джавада Зарифа, сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, сирийской проблематике, подготовке Пятого каспийского саммита», — сообщает пресс-служба.

Также стороны обсудили вопросы активизации торгово-экономического сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Сингапур на саммит АСЕАН. Уже по прибытии на переговоры глава российского МИД заявил, что планирует встретиться со своим иранским коллегой для обсуждения вопросов иранской ядерной программы.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров намерен обсудить с главой МИД Ирана ядерную сделку

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Ядерная программа Ирана
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