Группа нелегальных мигрантов объявила голодовку в Техасе

Вашингтон, , 04:50 — REGNUM Отцы-мигранты, недавно воссоединившиеся со своими сыновьями и задержанные в Техасе, объявили голодовку с требованием их освобождения, сообщает Reuters со ссылкой на представителей этой группы мигрантов.

Правозащитники сообщили агентству, что их удерживают в центре для мигрантов в городе Карнес (штат Техас, CША) без каких-либо уведомлений от американских властей по их мигрантскому статусу. На данный момент не известно, сколько мигрантов-отцов присоединилось к голодовке, начавшейся 1 августа. Миграционные службы США отказываются комментировать произошедшее.

«Мы в отчаянии, мы устали от заточения и мы просто хотим, чтобы нас отпустили вместе с нашими сыновьями», — письмо такого содержания, за авторством некого Хорхе предоставили правозащитники агентству.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа американский сенатор Мэйзи Хироно выступил с критикой администрации президента США Дональда Трампа за ненадлежащие условия содержания нелегальных мигрантов и их детей.

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