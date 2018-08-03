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МИД РФ призвал оппозицию Зимбабве одуматься

Политика

Зимбабве – это дружественное государство, с которым Россия традиционно поддерживает тесные партнерские связи

Москва, 3 августа 2018, 04:38 — REGNUM  Чувством гражданской ответственности и соблюдением конституционных норм должны руководствоваться все участники общественно-политической жизни Зимбабве, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Комментируя ситуацию с выборами в Зимбабве, российское ведомство отметило, что провокации зимбабвийской оппозиции, в результате которых погибли люди, недопустимы.

«Призываем всех участников общественно-политической жизни страны проявить гражданскую ответственность, занять конструктивную позицию в целях завершения всех предусмотренных зимбабвийским законодательством избирательных процедур в рамках конституционных норм», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после выборов 30 июля в Зимбабве, где явка превысила 75%, оппозицией были организованы массовые беспорядки, в результате которых погибли и пострадали люди. Ответственность за трагические последствия столкновений президент страны Эммерсон Мнангагва возложил на верхушку оппозиционного альянса «Движение за демократические перемены».

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Государственный переворот в Зимбабве
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