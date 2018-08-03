Троим кандидатам в набережночелнинский совет отказали в регистрации

Набережные Челны, Татария, , 04:23 — REGNUM Центризбирком Татарии на предстоящие довыборы в совет депутатов Набережных Челнов зарегистрировал девять из 13 претендентов. Ещё троим было отказано в регистрации, а вопрос по одному из кандидатов не решён, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, за два места, освободившиеся после досрочного сложения полномочий Сергеем Яковлевым и Денисом Никитенко, в чьих декларациях о доходах найдены недочёты, будут бороться не только представители партий, но и самовыдвиженцы.

Регистрацию на сегодня прошли два представителя «Справедливой России» — Рифат Хасанов и Харис Шарафуллин. Оба являются руководителями коммерческих компаний. Также избирательная комиссия зарегистрировала кандидатов от КПРФ — менеджера по продажам Анатолия Милордова и гендиректора ООО «Пассажирские перевозки» Николая Тятюшкина.

ЛДПР представят зарегистрированные кандидаты — директор по развитию фонда поддержки и развития детского творчества «Планета Талантов» Андрей Колосов, также участвующих в довыборах в сельском поселении Тукаевского района, и сельский депутат из Менделеевского района, глава ООО «Ар Си Эр» Константин Павлов.

Остальные зарегистрированные кандидаты являются самовыдвиженцами. До сих пор неизвестно, зарегистрирован ли директор ООО «Медиа Регион» Ренат Гиззатуллин.

Отказ в регистрации получили самовыдвиженцы — владелец ООО «Татцемсервис» Эдуард Давлетшин, пенсионер Александр Курицын и временно неработающий Григорий Новиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самая крупная выборная кампания в сентябре 2018 года намечена на 2 сентября — это довыборы одного депутата в Госсовет РТ. В них из семерых желающих только трое были зарегистрированы. Это самовыдвиженец Рустем Хасанов, представитель КПРФ Василий Новиков и кандидат от ЛДПР Марсель Габдрахманов.

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