Не военка, а борьба с наркотиками: США создает в Эквадоре офис

Кито, , 04:10 — REGNUM Офис для работы в сфере безопасности создают США на территории Эквадора, сообщил эквадорский министр национальной обороны Освальдо Харрин, передает телекомпания Ecuavisa.

Отмечается, что проект начнет функционировать в ближайшие дни. Харрин подчеркнул, что новая структура — это не американская военная база, а центр, позволяющий бороться с контрабандой наркотиков, в частности, путем обмена информацией.

«Ни в коей мере не идет речь о развертывании базы», — заявил Харрин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июля президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель разоблачительного сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж, получивший убежище в посольстве Эквадора в Лондоне, является «проблемой» для Кито.

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