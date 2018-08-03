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Не военка, а борьба с наркотиками: США создает в Эквадоре офис

Политика

«Ни в коей мере не идет речь о развертывании базы»

Кито, 3 августа 2018, 04:10 — REGNUM  Офис для работы в сфере безопасности создают США на территории Эквадора, сообщил эквадорский министр национальной обороны Освальдо Харрин, передает телекомпания Ecuavisa.

Отмечается, что проект начнет функционировать в ближайшие дни. Харрин подчеркнул, что новая структура — это не американская военная база, а центр, позволяющий бороться с контрабандой наркотиков, в частности, путем обмена информацией.

«Ни в коей мере не идет речь о развертывании базы», — заявил Харрин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июля президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель разоблачительного сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж, получивший убежище в посольстве Эквадора в Лондоне, является «проблемой» для Кито.

Читайте ранее в этом сюжете: Основателя WikiLeaks назвали «проблемой для Эквадора»

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США и Латинская Америка
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