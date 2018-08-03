Пятница, 3 Августа 2018 года
04:19:51 МСК

Посольство: «технические трудности» не дают Бутиной позвонить родителям

Политика

На состояние здоровья не жалуется

Вашингтон, 3 августа 2018, 03:45 — REGNUM  Находящаяся в заключении в США гражданка России Мария Бутина не может связаться с родителями по телефону из-за, как объясняет тюремная администрация, «технических трудностей», сообщили в пресс-службе посольства РФ в США.

Комментируя результаты очередного посещения Бутиной российскими дипломатами, пресс-служба отметила, что она «стойко переносит тяготы, пытается к ним адаптироваться».

«На состояние здоровья не жалуется, однако ее обращения за стоматологической помощью игнорируются», — отметили в дипмиссии.

В посольстве заявили, что теперь у Бутиной есть возможность звонить по телефону.

«Вместе с тем связаться с родителями пока не удалось — тюремная администрация ссылается на некие «технические трудности», — сообщили в посольстве.

Напомним, Бутина 19 дней находится в неволе в США. Ее обвиняют в том, что она как иностранный агент не зарегистрировалась в американском минюсте. Также ее обвиняют в сговоре против американских национальных интересов.

Читайте ранее в этом сюжете: Адвокат Бутиной назвал её арест опасным прецедентом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Арест гражданки РФ Марии Бутиной в США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить