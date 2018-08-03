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Посольство: Лондон не заинтересован в расследовании гибели Глушкова

Политика

«Подобное поведение британских властей, внезапно поменявших свои подходы, вызывает у нас вопросы и укрепляет наши сомнения в том, что официальный Лондон не заинтересован в налаживании двустороннего сотрудничества в рамках расследования дела Н.Глушкова»

Москва, 3 августа 2018, 03:14 — REGNUM  Британские власти проигнорировали запрос российского посольства в Лондоне о двусторонних межведомственных консультация по расследованию причин смерти Николая Глушкова, сообщает пресс-служба посольства России в Великобритании.

«Нам непонятно, почему нам до сих пор отказывают в доступе к расследованию смерти российского гражданина. Такая линия не способствует установлению истины и выявлению виновных, а также является грубым нарушением международного права со всеми вытекающими отсюда последствиями для международного имиджа Великобритании», — говорится в заявлении.

Российские дипломаты сообщили, что вместо сотрудничества британская сторона попросила отправлять все запросы о смерти Глушкова в МИД Великобритании вместо прямых контактов с британскими правоохранителями.

Также в посольстве отметили, что в очередной раз Великобритания игнорирует международные правовые механизмы и пытается засекретить обстоятельства и ход расследования смерти гражданина России.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова была вынуждена констатировать, что Великобритания игнорирует официальные запросы России о помощи в расследовании покушений на жизнь Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также в расследовании убийства Николая Глушкова.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД России заявил об отказах Лондона совместно расследовать уголовные дела

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