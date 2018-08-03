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МИД Венгрии: Украина сама виновата, что не попала в ЕС

Политика

И Венгрия тут ни при чем

Будапешт, 3 августа 2018, 02:07 — REGNUM  Украина сама виновата, что испытывает проблемы со вступлением в Европейский союз, заявил представитель МИД Венгрии Томаш Менчер.

При этом Менчер подчеркнул, что Венгрия не устраивала препятствий Украине для вступления в ЕС и НАТО, все проблемы — это лишь вина киевских властей.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский МИД отправил ноту протеста Венгрии по причине «недружественных шагов официального Будапешта» в отношении Киева.

Также Украина потребовала от Венгрии объяснений по поводу создания должности министра по развитию Закарпатья. Украинский МИД счел этот шаг попыткой покуситься на «часть суверенной территории Украины».

Читайте ранее в этом сюжете: Украина обвинила Венгрию в проведении «недружественной политики»

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