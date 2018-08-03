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Кличко назвал Илью Муромца украинским богатырем

Политика

И считает, что у Украины его украли

Кличко назвал Илью Муромца украинским богатырем
Виктор Васнецов. Богатыри. 1881-1898

Киев, 3 августа 2018, 01:16 — REGNUM  Мэр Киева Виталий Кличко открыл памятник русскому богатырю Илье Муромцу и назвал его украинским богатырем, сообщает киевская администрация на странице в Facebook.

«Это наш богатырь, это наша история, которую у нас пытаются украсть», — заявил Кличко насчет русского богатыря.

Кличко подчеркнул, что Илья Муромец служил в дружине киевского князя Владимира, поэтому богатырь является украинским героем.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года киевские депутаты в рамках декоммунизации переименовали парк Дружбы народов в парк Муромец. Отмечается, что это переименование подчеркивает желание киевских властей «украинизировать» русского богатыря Илью Муромца.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутаты Киева «украинизируют» русского богатыря Илью Муромца

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