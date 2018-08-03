Путин, Трамп, Приднестровье... Додон услышал сигнал

Кишинёв, , 01:12 — REGNUM Переговоры российского и американского президента в Хельсинки оставляют надежду на разрешение приднестровской проблемы, заявил молдавский лидер Игорь Додон, передает телекомпания Accent.

Комментируя ситуацию со статусом Приднестровья, молдавский президент заявил, что «хорошим сигналом» является минувшая встреча американского и российского лидеров в Хельсинки.

«Это хорошее начало», — сказал Додон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 августа глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что решение Европейского суда по правам человека, который обязал Москву выплатить компенсацию более двух миллионов евро в пользу молдавских фермеров, надо считать чисто политическим.

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