Пятница, 3 Августа 2018 года
01:24:27 МСК

«В числе проигравших»: Пушков оценил статус Украины к 2020 году

Политика

«Не следовало им плевать в колодец»

Москва, 3 августа 2018, 00:50 — REGNUM  Украина через два года окажется среди проигравших стран на европейской территории, заявил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Комментируя сообщение о том, что маршрут «Северного потока — 2» могут изменить, проложив его в обход Дании, российский сенатор написал, что это сорвет планы украинского президента Петра Порошенко и его польско-прибалтийских союзников, мечтающих о закрытии газопровода.

«К 2020 году на энергетической карте Европы произойдут заметные изменения. Киев будет в числе проигравших. Не следовало им плевать в колодец», — написал Пушков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Дании пока не дало официального разрешения на прокладку газопровода. 2 августа член совета управляющих австрийской OMV Манфред Ляйтнер сказал, что маршрут прокладки газопровода можно изменить так, что разрешения Копенгагена не потребуется.

Читайте ранее в этом сюжете: «Северный поток — 2» может пройти мимо Дании

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить