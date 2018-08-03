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Автор новых антироссийских санкций: Готовимся к угрозам со стороны Москвы

Политика

Хотят предотвратить угрозы?

Автор новых антироссийских санкций: Готовимся к угрозам со стороны Москвы
Иллюстрация: U.S. Senate
Линдси Г рэм

Вашингтон, 3 августа 2018, 00:33 — REGNUM  Подготовка к возможным угрозам со стороны Москвы является целью новых антироссийских санкций, заявил американский сенатор Линдси Грэм (Южная Каролина) на своем сайте.

Комментируя внесенный законопроект об очередных антироссийских рестрикциях, сенатор заявил:

«Целью этого центра является улучшение подготовки и реагирования на российскую дезинформацию и другие возникающие угрозы, исходящие от РФ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Грэм — республиканец, как и два других автора законопроекта о новых санкциях — Джон Маккейн и Кори Гарднер. От демократов в создании документа участвовали Джин Шахин, Бен Кардин и Роберт Менендес.

Санкции коснутсясуверенного долга России и крупных российских бизнесменов и госпредприятий, в том числе в сферах энергетики и финансов.

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