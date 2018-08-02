Подразделения ПВО Сирии сбили воздушную цель западнее Дамаска

Дамаск, , 23:43 — REGNUM Средствами противовоздушной обороны правительственной армии Сирии западнее Дамаска уничтожен воздушный объект противника, сообщает 2 августа сирийское государственное агентство САНА.

Принадлежность сбитого объекта и его классификация пока не установлены.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе боевых действий на территории Сирии все противоборствующие стороны активно применяют беспилотные летательные аппараты различных типов.

Беспилотники выполняют не только функции разведки и корректировки артиллейского и минометного огня, но и решают задачи поражения наблюдаемых целей.

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