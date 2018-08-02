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Депутат из Словакии: сменится власть в Киеве — поедем на Украину

Политика

Марчек в Крыму прокомментировал угрозы закрыть ему въезд на Украину

Депутат из Словакии: сменится власть в Киеве — поедем на Украину
Дмитрий Налбандян. Ялта. 1977

Ялта, Крым, 2 августа 2018, 23:45 — REGNUM  Словацкий парламентарий Петер Марчек не боится украинских санкций за свой визит в Крым и надеется посетить Украину после смены нынешней власти, заявил депутат во время встречи с главой администрации Ялты, сообщило 2 августа издание «Крым.Реалии».

"Министерство иностранных дел Украины предупредило меня с коллегами, что если мы поедем в Крым, то нам запретят въезд в Украину… В Украине через несколько месяцев будут выборы, и, надеюсь, придет власть, которая будет думать по-другому.<…>Когда поменяется власть в Украине, мы приедем туда, и наша делегация будет идти по красной ковровой дорожке», — отметил депутат.

Напомним, в конце июля группа словацких парламентариев заявила о своем желании посетить Крым. Посол Украины в Словакии Юрий Мушка пригрозил политикам запретом на въезд на Украину. На это спикер парламента Словакии Андрей Данко ответил, что украинский дипломат не будет указывать парламентариям, что им делать.

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