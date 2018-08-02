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ВМС США: Иран начал учения в Персидском заливе

Политика

В учениях принимают участие около 100 судов

Вашингтон, 2 августа 2018, 23:28 — REGNUM  Представители военно-морских сил США сообщили о начале военных учений Ирана в Персидском заливе, 2 августа передает агентство Reuters.

Согласно заявлению военных, в учениях принимают участие около 100 судов — предположительно, «Корпуса стражей Исламской революции».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа о подготовке Ираном военных учений в Персидском заливе и Ормузском проливе заявил представитель Центрального командования США Уильям Урбан.

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Противостояние Ирана и США
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