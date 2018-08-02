Переименование Македонии: Президент — против, премьер-министр — за

Скопье, , 23:10 — REGNUM Президент и премьер-министр Македонии в ходе национального праздника — 115-й годовщины восстания против Турции — воспользовались возможностью высказаться о планируемом переименовании страны, 2 августа передает агентство Associated Press.

Премьер-министр Зоран Заев призвал сограждан поддержать соглашение с Грецией и переименование страны в «Северную Македонию» на референдуме 30 сентября.

Президент Георге Иванов назвал переименование Македонии «уничтожением» 27 лет истории бывшей югославской республики как независимого государства.

Напомним, имя «Македония» четверть века является препятствием для вступления балканской страны в НАТО и ЕС — все попытки блокирует Греция, считающая имя страны-соседа угрозой своему историческому достоинству и территориальной целостности.

К настоящему моменту правительства Греции и Македонии урегулировали спор о названии — правительство Заева согласилось назвать страну «Северной Македонией». Окончательно вопрос будет решен на референдуме 30 сентября.

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