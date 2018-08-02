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Минобороны: огонь из зоны «Идлиб» привел к смерти двух сирийских военных

Политика

Боевики, скопившиеся в Идлибской зоне деэскалации, продолжают нарушать режим прекращения огня

Минобороны: огонь из зоны «Идлиб» привел к смерти двух сирийских военных
Иллюстрация: Минобороны России
Война

Идлиб, Сирия, 2 августа 2018, 23:04 — REGNUM  В результате обстрелов со стороны непримиримых боевиков, осевших в зоне деэскалации «Идлиб», убиты двое сирийских военнослужащих, ранены четыре мирных жителя, сообщил 2 августа начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

«Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжают фиксироваться нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации», — сказал Алексей Цыганков.

В итоге обстрелов различных населенных пунктов за последние сутки двое сирийских военных погибли, четверо мирных жителей были ранены.

Российский генерал подчеркнул, что что на севере сирийских провинций Латакия и Хама, а также юго-западнее города Алеппо наблюдается повышение концентрации боевиков группировки «Джабхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других террористических формирований.

Российский центр, отметил Алексей Цыганков, призывает главарей этих формирований прекратить провокации и «встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах».

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Война в Сирии
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