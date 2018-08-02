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Киев ищет Януковичу адвоката для проигрыша в суде — адвокат экс-президента

Политика

Генпрокуратура и администрация президента Украины всеми силами препятствуют полноценному судебному процессу по «делу Януковича»

Киев ищет Януковичу адвоката для проигрыша в суде — адвокат экс-президента
Иван Шилов © ИА REGNUM
Виктор Янукович

Киев, 2 августа 2018, 22:46 — REGNUM  Судьи, рассматривающие дело бывшего президента Украины Виктора Януковича, по приказу властей пытаются найти управляемого адвоката, готового проиграть дело, заявил адвокат экс-президента Виталий Сердюк 2 августа в эфире телеканала NewsOne.

Адвокат отметил, что суд не позволяет защите допросить ряд ключевых свидетелей — первого президента Украины Кравчука, заявлявшего о существовании плана по свержению и убийству Януковича по румынскому сценарию, грузинских снайперов, расстреливавших правоохранителей и майданщиков по заказу участников путча — спикера Верховной рады Андрея Парубия и народного депутата Сергея Пашинского, а также бывшего депутата Рады Артеменко, который обнаружил снайперскую засаду между отелем «Днепр» и зданием «Укрспоживспилки».

Напомним, 1 августа государственный адвокат Виктора Януковича отказался участвовать в судебных дебатах и покинул зал заседания.

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Дело Януковича
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