Удар саудитов по Ходейде: Число жертв растёт

Ходейда, Йемен, , 22:44 — REGNUM По информации медицинских учреждений Ходейды, число погибших от авиаудара «правительственной коалиции» по рыбному рынку и городской больнице выросло до 26 человек, 2 августа передает агентство Reuters.

Согласно заявлению новостного агентства хуситов Saba, число жертв бомбардировки «коалиции» уже выросло до 40 человек.

Международный комитет Красного креста заявляет о 50 раненых, находящихся в больницах Ходейды в критическом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 2 августа ВВС «правительственной коалиции» во главе с Саудовской Аравией нанесли бомбовый удар в непосредственной близости от больницы и рыбного рынка в городе Ходейда в Йемене.

Позднее 2 августа ситуацию в Йемене планирует рассмотреть на специальной сессии Совет безопасности ООН.

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