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Военная полиция РФ на Голанских высотах размещена с согласия Израиля

Политика

Восемь наблюдательных постов военной полиции Вооруженных Сил России разместятся напротив постов ООН вдоль линии «Браво»

Военная полиция РФ на Голанских высотах размещена с согласия Израиля
Иллюстрация: Kremlin.ru
Военная полиция РФ в Сирии

Дамаск, 2 августа 2018, 22:24 — REGNUM  Развёртывание подразделений российской военной полиции на Голанских высотах полностью согласовано с израильской стороной, сообщает 2 августа РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства Израиля в России.

«Посольство Израиля в РФ подтверждает, что развёртывание сил российской военной полиции произошло после согласования с Израилем», — цитирует агентство заявление пресс-службы дипломатического представительства Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, восемь постов военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации дислоцированы напротив постов ООН на линии разграничения на Голанских высотах для исключения вероятности провокаций.

В сопровождении российских военнослужащих 2 августа 2018 года впервые за последние шесть лет миротворцы ООН патрулировали линию разграничения между Сирией и Израилем на Голанских высотах.

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Международное урегулирование по Сирии
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