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Выборы в Зимбабве: оба кандидата празднуют победу, ЦИК молчит

Политика

Результат выборов 30 июля всё ещё неизвестен

Хараре, 2 августа 2018, 22:07 — REGNUM  Основные кандидаты на пост президента Зимбабве — глава правящей партии Эммерсон Мнангагва и лидер оппозиции Нельсон Чамиза — озвучили результаты президентских выборов, 2 августа передает агентство Reuters.

ЦИК Зимбабве так и не опубликовал результата выборов 30 июля. Чтобы не расстраивать сограждан длительным ожиданием, основные кандидаты в четверг, 2 августа, сами объявили результат — каждый заявил о победе над конкурентом.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер оппозиции Чамиза уже заявлял о своей победе над Мнангагвой сразу после выборов, что 1 августа привело к беспорядкам и столкновениям демонстрантов с военными на улицах Хараре.

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Государственный переворот в Зимбабве
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