Жертвами гражданской войны в Колумбии за 60 лет стали 260 тыс. человек

Богота, , 21:48 — REGNUM Исследователи из Национального центра исторической памяти Колумбии опубликовали отчет о количестве погибших за 60 лет гражданской войны между правительством и марксистскими повстанцами, 2 августа передает агентство Associated Press.

Согласно отчету, подготовленному на основе 10 000 документов из нескольких сотен госучреждений Колумбии, ученые установили цифру в 260 тыс. погибших с 1958 года по настоящее время.

Большая часть погибших — мирные жители, убитые либо повстанцами FARC, либо отрядами, подконтрольными правительству.

В число жертв не включены погибшие во время политического террора с 1948 по 1958 год, количество которых оценивается ещё приблизительно в 200 тыс. человек, и жертвы «нарковойн» в Колумбии, число которых за полвека имеет ещё большие масштабы.

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