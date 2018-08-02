Белый дом ответил на новое письмо Ким Чен Ына

Вашингтон, , 21:41 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа направила ответ лидеру КНДР Ким Чен Ыну на его письмо к американскому лидеру, сообщила 2 августа пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Мы направили ответ на письмо председателя Кима, которое получил президент Трамп. Вскоре оно будет доставлено», — сказала пресс-секретарь.

Подробностей о содержании ответного послания Сандерс раскрывать не стала. Она также сообщила, что, несмотря на заявления Трампа о желании вновь встретиться с Ким Чен Ыном, на данный момент подобной встречи не значится в графиках двух лидеров.

Напомним, ранее сегодня в Белом доме сообщили о получении президентом США ещё одного письма от главы КНДР, в котором идёт речь о «расширении обязательств», взятых на себя сторонами по итогам саммита 12 июня в Сингапуре.

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