Предвыборный скандал на Урале: избирком обратился в полицию

Екатеринбург, , 21:23 — REGNUM Избирательная комиссия Екатеринбурга обеспокоена деятельностью некоего кооператива «Забота». Чиновники обратились в Роспотребнадзор, полицию и прокуратуру, говорится в официальном сообщении ведомства.

По сведениям избиркома, сотрудники этой организации предлагают населению продукты питания по низким ценам и при этом собирают подписи и персональные данные граждан. В СМИ эта организация фигурирует не первый месяц. Но перед выборами у избиркома возникли вопросы. К тому же, по данным комиссии, стали поступать жалобы избирателей.

Теперь компетентные органы проверят эту фирму. Напомним, выборы депутатов гордумы пройдут в Екатеринбурге 9 сентября.