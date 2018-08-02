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Предвыборный скандал на Урале: избирком обратился в полицию

Политика

А также в Роспотребнадзор и прокуратуру

Екатеринбург, 2 августа 2018, 21:23 — REGNUM  Избирательная комиссия Екатеринбурга обеспокоена деятельностью некоего кооператива «Забота». Чиновники обратились в Роспотребнадзор, полицию и прокуратуру, говорится в официальном сообщении ведомства.

По сведениям избиркома, сотрудники этой организации предлагают населению продукты питания по низким ценам и при этом собирают подписи и персональные данные граждан. В СМИ эта организация фигурирует не первый месяц. Но перед выборами у избиркома возникли вопросы. К тому же, по данным комиссии, стали поступать жалобы избирателей.

Теперь компетентные органы проверят эту фирму. Напомним, выборы депутатов гордумы пройдут в Екатеринбурге 9 сентября.

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Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
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