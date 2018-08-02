Глава нацразведки США заявил о новых попытках России вмешаться в выборы

Вашингтон, 2 августа 2018, 21:14 — REGNUM Россия проводит «обширную кампанию вмешательства» в промежуточные парламентские выборы, которые состоятся в ноябре 2018 года, заявил 2 августа журналистам руководитель национальной разведки США Дэн Коутс.
«Что касается вмешательства России в промежуточные выборы, мы продолжаем наблюдать обширную рассылку сообщений с ее стороны, которые нацелены на ослабление и разделение США», — сказал Коутс.
Кроме того, глава нацразведки США сообщил о попытках взломать электронные адреса американских чиновников для получения информации. В этом Коутс также смог разглядеть «руку Кремля».
Доказательств и конкретных примеров, по уже сложившейся традиции, приведено не было.
Как сообщало ИА REGNUM, выборы в конгресс США назначены на 6 ноября. В ходе них состоится переизбрание нижней палаты и части сенаторов.
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