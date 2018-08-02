Замминистра обороны России обсудил актуальные вопросы в Армении

Ереван, , 21:07 — REGNUM Министр обороны Армении Давид Тоноян обсудил с заместителем министра обороны России Александром Фоминым вопросы деятельности российской военной базы в армянском городе Гюмри.

Как сообщает пресс-служба министерства обороны Армении, Фомин прибыл в Армению для участия в торжественной церемонии закрытия соревнований «Солдат содружества» в рамках «Международных армейских игр — 2018».

«В ходе встречи обоюдно была отмечена важность углубления политических, военных и союзнических отношений двух стран. Стороны обсудили текущие вопросы военно-политического сотрудничества и приоритетные программы. Собеседники коснулись вопросов деятельности российской военной базы в Гюмри», — сказано в сообщении.

В нём также говорится, что Тоноян проинформировали Фомина о ситуации на линии соприкосновения ВС Нагорного Карабаха и Азербайджана, а также на армяно-азербайджанской государственной границе. Состоялся обмен мнениями по региональным и международным вопросам.

В рамках визита Фомин встретился также с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном.

Визит Фомина совпал с осложнением армяно-российских отношений на фоне недовольства Москвы уголовным преследованием генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. Также в июле разгорелся скандал вокруг российской военной базы в Гюмри, когда во время учений в одной из армянской деревень российские военные не предупредили местное население о стрельбе холостыми патронами на территории села. Несколько дней назад стало известно, что российская военная база заплатила одному из армянских новостных ресурсов за предоставление еженедельного обзора материалов электронных СМИ «некоторых соседних государств».