Подготовка к саммиту ШОС: Челябинск учтёт опыт Уфы

Челябинск, , 21:02 — REGNUM Челябинская область при подготовке саммитов ШОС и БРИКС учтёт опыт Уфы, где эти мероприятия проходили ранее. Об этом заявил глава Южного Урала Борис Дубровский.

По его словам, подготовка к крупным международным мероприятиям идёт по графику. Строятся, например, конгресс-холл «Таганай» и общественно-деловой центр. К концу 2018 года фирма-застройщик собирается построить пять этажей этого здания, а также возвести кровлю и стены той части здания, где будет основной конференц-зал.

Дубровский полагает, что подготовка идёт в хорошем темпе, и этот темп планируется сохранить.

Саммиты ШОС и БРИКС пройдут в 2020 году. На Южном Урале ждут десятки зарубежных делегаций.

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