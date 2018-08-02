Испанские спасатели выловили 87 мигрантов у берегов Ливии

Мадрид, , 21:02 — REGNUM Испанский спасательный катер взял на борт 87 беженцев вблизи побережья Ливии, 2 августа передает агентство Associated Press.

Из отчета спасателей не ясно, на каком основании они действовали в водах суверенной страны и куда будут направлены «спасённые» мигранты.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2018 года Испания обогнала Италию по числу принимаемых мигрантов из Северной Африки. С января в Испанию через Средиземное море добрались 24 тыс. беженцев.

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