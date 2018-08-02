ОБСЕ за месяц зафиксировала 15 тысяч нарушений перемирия в Донбассе

Донецк, , 20:42 — REGNUM Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ за июль зафиксировала 15 тысяч нарушений режима прекращения огня в Донбассе. Об этом 2 августа сообщил первый замруководителя СММ ОБСЕ Александр Хуг.

По его словам, после очередного объявленного перемирия в Донбассе количество нарушений ненадолго снизилось, но вскоре начало расти, и на сегодняшний день ситуация в зоне конфликта аналогична той, что наблюдалась до 1 июля.

Напомним, ранее трёхсторонней контактной группой по Украине были достигнуты договорённости о полном прекращении огня в Донбассе с 1 июля 2018 года.