В Сирии обстрелян боевиками город Алеппо. Есть жертвы

Алеппо, Сирия, , 20:30 — REGNUM Боевики неустановленного пока вооруженного бандформирования обстреляли из миномета один из жилых кварталов сирийского города Алеппо, сообщает 2 августа сирийское государственное информагентство САНА.

По информации агентства, в результате обстрела три человека погибли и еще шестеро были ранены. Выпущенные боевиками мины разорвались в квартале Джамаият Аз-Захра.

Напомним, один из кварталов Алеппо подвергся обстрелу трое суток назад. Тогда были убиты двое мирных жителей.

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