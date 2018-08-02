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В Сирии обстрелян боевиками город Алеппо. Есть жертвы

Политика

Минометному обстрелу подверглись жители квартала Джамаият Аз-Захра

В Сирии обстрелян боевиками город Алеппо. Есть жертвы
Николай Тасоев © ИА Красная Весна
Алеппо. Сирия

Алеппо, Сирия, 2 августа 2018, 20:30 — REGNUM  Боевики неустановленного пока вооруженного бандформирования обстреляли из миномета один из жилых кварталов сирийского города Алеппо, сообщает 2 августа сирийское государственное информагентство САНА.

По информации агентства, в результате обстрела три человека погибли и еще шестеро были ранены. Выпущенные боевиками мины разорвались в квартале Джамаият Аз-Захра.

Напомним, один из кварталов Алеппо подвергся обстрелу трое суток назад. Тогда были убиты двое мирных жителей.

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Война в Сирии
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