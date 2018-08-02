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Выборы в Екатеринбурге: кандидаты заявляют о провокациях

Политика

Разбираться будет полиция

Екатеринбург, 2 августа 2018, 20:00 — REGNUM  Кандидаты в депутаты Екатеринбургской гордумы заявляют о провокациях. Один из зарегистрированных кандидатов по 16-му округу, Дмитрий Сергин, обратился в полицию, о чём и заявил на своей странице в Facebook.

По его словам, неизвестные срывают его плакаты со стендов и переклеивают их в других местах, например, на чистых дверях подъездов или на будках. А листовки с информацией о нём стали клеить на припаркованные машины. Причём, по словам кандидата, эти листовки — фальшивка, по размеру они меньше и на них использована другая фотография.

Кандидат не исключает, что целью этих действий является стремление вызвать у избирателей раздражение. И обратился в полицию.

Напомним, выборы в гордуму пройдут 9 сентября. По 16-му округу выдвинуты семь человек, из которых шестеро уже официально зарегистрированы.

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