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Швеция купит американские комплексы ПВО Patriot

Политика

Первая поставка «Патриотов» ожидается в 2020 году

Швеция купит американские комплексы ПВО Patriot
ПВО Patriot

Стокгольм, 2 августа 2018, 19:55 — REGNUM  Правительство Швеции одобрило закупку комплексов ПВО Patriot у Соединенных Штатов, 2 августа передает агентство Associated Press.

Правительство считает американский комплекс ПВО «надежным средством» борьбы с баллистическими ракетами — по всей видимости, российскими.

Первая поставка «Патриотов» в Швецию ожидается в 2020 году. Шведские военные намерены развернуть в стране четыре комплекса противовоздушной обороны.

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Скандинавия и НАТО
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