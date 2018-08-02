Швеция купит американские комплексы ПВО Patriot

Стокгольм, , 19:55 — REGNUM Правительство Швеции одобрило закупку комплексов ПВО Patriot у Соединенных Штатов, 2 августа передает агентство Associated Press.

Правительство считает американский комплекс ПВО «надежным средством» борьбы с баллистическими ракетами — по всей видимости, российскими.

Первая поставка «Патриотов» в Швецию ожидается в 2020 году. Шведские военные намерены развернуть в стране четыре комплекса противовоздушной обороны.

Читайте также: США тормозят строительство базы ПРО в Польше