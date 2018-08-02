Четверг, 2 Августа 2018 года
20:44:45 МСК

Саудиты атаковали больницу и рынок в йеменском городе Ходейда

Политика

Жертвами обстрела стали не менее 10 человек

Саудиты атаковали больницу и рынок в йеменском городе Ходейда
Иван Шилов © ИА REGNUM
Война в Йемене

Ходейда, Йемен, 2 августа 2018, 19:53 — REGNUM  «Правительственная коалиция» во главе с Саудовской Аравией снова убивает гражданских в Йемене, 2 августа передает агентство Associated Press.

По информации из Ходейды, в ходе последней атаки бомбы «коалиции» упали в непосредственной близости от городской больницы и рыбного рынка. Жертвами обстрела стали не менее 10 человек, более 30 человек получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2015 года в Йемене в результате боевых действий погибли более 10 тыс. человек. Значительная часть из них — мирные жители, попавшие под обстрелы Саудовской Аравии и ее союзников.

Читайте также: ЮНИСЕФ: за три года в Йемене погибли 2 тыс. 200 детей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Йемене
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить