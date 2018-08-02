Новая попытка преодоления территориальных споров в Юго-Восточной Азии

Сингапур, , 19:36 — REGNUM На заседании глав МИД КНР и стран АСЕАН в Сингапуре достигнут консенсус по единому проекту обсуждения текста Кодекса поведения в Южно-Китайском море (ЮКМ), сообщает 2 августа Синьхуа со ссылкой на заявление министра иностранных дел Китая Ван И.

Об этом еще раньше, по словам Ван И, сообщил глава МИД Сингапура, что является подтверждением того, что Китай и страны АСЕАН в состоянии преодолеть все существующие проблемы на переговорах и разработать общепринятые региональные правила с помощью не конфронтации, а консультаций.

Напомним, что в состав АСЕАН входят десять государств Юго-Восточной Азии — Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Часть этих стран имеет с КНР неурегулированные территориальные споры. Введению диалога по этим вопросам в переговорное русло и способствует Кодекс поведения в ЮКМ, совместная работа сторон над которым началась в ноябре 2017 года, после 20-й встречи в формате «10+1» на Филиппинах.