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Новая попытка преодоления территориальных споров в Юго-Восточной Азии

Политика

Китай и страны АСЕАН договорились об обсуждении Кодекса поведения в Южно-Китайском море

Сингапур, 2 августа 2018, 19:36 — REGNUM  На заседании глав МИД КНР и стран АСЕАН в Сингапуре достигнут консенсус по единому проекту обсуждения текста Кодекса поведения в Южно-Китайском море (ЮКМ), сообщает 2 августа Синьхуа со ссылкой на заявление министра иностранных дел Китая Ван И.

Об этом еще раньше, по словам Ван И, сообщил глава МИД Сингапура, что является подтверждением того, что Китай и страны АСЕАН в состоянии преодолеть все существующие проблемы на переговорах и разработать общепринятые региональные правила с помощью не конфронтации, а консультаций.

Напомним, что в состав АСЕАН входят десять государств Юго-Восточной Азии — Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Часть этих стран имеет с КНР неурегулированные территориальные споры. Введению диалога по этим вопросам в переговорное русло и способствует Кодекс поведения в ЮКМ, совместная работа сторон над которым началась в ноябре 2017 года, после 20-й встречи в формате «10+1» на Филиппинах.

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АСЕАН
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