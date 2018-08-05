В Польше смогут сажать преступников на 100 лет и дольше

Варшава, , 01:05 — REGNUM Польский министр юстиции Збигнев Зёбро готовит значительные поправки в Уголовный кодекс. Если два года назад министр, ссылаясь на пример США, называл себя противником очень больших сроков наказания, то теперь, опять же со ссылкой на США, он сменил мнение на противоположное. О готовящихся поправках рассказывает в своем обзоре редактор Станислав Стремидловский.

В соответствии с поправками, которые входят в программу реформ «Справедливость и безопасность», правосудие Польши станет суммировать наказания, то есть преступнику можно будет назначать в совокупности 100 лет лишения свободы и выше. Согласно позиции Зёбро, перемены назрели в нынешней ситуации, когда при совершении нескольких преступлений по факту преступник получит срок за самое серьезное из них — но не за все.

Поправки включают также положение о том, что получивший более 50 лет срока сможет не ранее, чем через 25 лет, и при условии соблюдения строгих условий подать на досрочное освобождение. Данная инициатива также снизит нагрузку на судей, которым не нужно будет рассматривать каждый инцидент по отдельности.

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