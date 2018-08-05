Киев, , 00:25 — REGNUM Деятельность временщиков в качестве «законного украинского правительства» закономерно приводит к массовому неприятию жителями Украины навязываемой им идеологии. Почему День Победы и День крещения Руси стали самыми болезненными днями календаря для Петра Порошенко и его присных, рассказывает автор Андрей Стеценко.

Прошлогодний День крещения Руси собрал на крестный ход десятки тысяч прихожан и сторонников Украинской Православной Церкви московского патриархата, а в этом году счет шел уже на сотни тысяч. Нынешняя украинская власть предприняла максимум усилий для того, чтобы принизить масштаб этого события, подключив СБУ к созданию транспортных проблем для участников, ехавших на праздник, а также санкционировав откровенную ложь СМИ по поводу количества участников крестного хода.

Кроме того, украинская власть постаралась максимально разрекламировать собственное мероприятие — крестный ход сторонников автокефалии Украинской церкви, так и не дождавшихся желанного подарка к знаменательной дате. Томос (повеление) Константинопольского патриарха по поводу украинской автокефалии так и не увидел свет. К тому же, собравшихся на мероприятие автокекфалистов с трудом можно было опознать в качестве христиан — христианская символика тонула в море значков и флагов украинского национализма.

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