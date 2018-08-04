Зачем Порошенко выдавать византийский выбор Руси за европейский?

Киев, , 12:10 — REGNUM Двухсотпятидесятитысячный Крестный ход, собранный Украинской Православной Церковью московского патриархата, показал истинный мастштаб нынешней украинской власти на фоне исторической судьбы украинского народа. Почему нынешние майданщики — лишь малый, по меркам истории, эпизод и чуждое исторической Украине кратковременное явление, обсуждает автор Владимир Павленко.

Пытаясь спасти иллюзию «исторического европейского выбора украинского народа», Петр Порошенко использовал свое выступление, посвященное 1030-летию крещения Руси, чтобы вновь разразиться псевдоисторическими выкладками. И святой князь Владимир, и святая княгиня Ольга отправляли восвояси тех, кто пытался привести Русь в лоно Римской ветви христианства, однако Порошенко, фальсифицируя историю, попытался византийский поворот Руси выдать за столь необходимый ему западный.

Что и понятно: для бизнес-проекта по продаже Украины и бизнесмена во главе этого проекта не существует реальной истории и реальных славных дел предков. а только рекламные материалы, которые можно обернуть в свою пользу. Болезнь западничества иногда поражала Украину, это правда. Но Скоропацкие и Порошенки приходят и уходят, а украинский народ остается.

Читайте статью: «Европейский выбор» vs. территориальная целостность Украины

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