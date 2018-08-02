В Конгресс США внесён законопроект о расширении санкций против России

Вашингтон, , 18:34 — REGNUM Американские сенаторы от Демократической и Республиканской партий внесли на рассмотрение в Конгресс США проект закона о расширении санкций в отношении России, сообщила 2 августа пресс-служба комитета Сената по иностранным делам.

Авторами инициативы выступили демократы Роберт Менендес (сенатор от штата Нью-Джерси), Бен Кардин (от штата Мэриленд) и Джин Шахин (от штата Нью-Гэмпшир), а также республиканцы Линдси Грэм (от штата Южная Каролина), Джон Маккейн (от штата Аризона) и Кори Гарднер (от штата Колорадо).

Сенаторы предлагают принять «всеобъемлющий закон» об усилении санкционного давления на Россию, в том числе путём реализации подписанного в 2017 году президентом США Дональдом Трампом закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций», а также введения дополнительных ограничительных мер.

Напомним, упомянутый закон предусматривает ужесточение санкций в отношении энергетического и финансового секторов России, крупных российских бизнесменов и госпредприятий, а также санкции в отношении суверенного долга РФ.

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