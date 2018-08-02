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В Костромской области появился новый главный судебный пристав

Политика

Им стал Денис Шильников

Кострома, 2 августа 2018, 18:21 — REGNUM  В Костромской области назначен новый главный судебный пристав, сообщает ГТРК «Кострома». Им стал бывший заместитель главного судебного пристава Самарской области Денис Шильников. Соответствующий приказ подписан директором Федеральной службы судебных приставов России.

Денис Шильников начал работать в службе судебных приставов с 2008 года. Он работал в должности пристава-исполнителя в одном из межрайонных отделов ведомства по Красноярскому краю.

Перед получением должности главного судебного пристава Костромской области он работал заместителем главного судебного пристава Самарской области.

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