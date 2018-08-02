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В Севастополе утвердили мероприятия в рамках стратегии развития города

Политика

Документ готовили, обсуждали и переделывали с 2016 года

В Севастополе утвердили мероприятия в рамках стратегии развития города
Марина Каширская © ИА REGNUM
Севастополь. Балаклава

Севастополь, 2 августа 2018, 18:11 — REGNUM  Правительство Севастополя утвердило план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города-героя до 2030 года. Решение принято на очередном заседании правительства 2 августа.

По словам директора департамента экономического развития города Андрея Саносяна, план учитывает приоритеты государственной политики, определённых в стратегических документах и утверждённых федеральными органами власти.

«Он определяет ответственных за сроки и выполнение мероприятий органами исполнительной власти Севастополя», — уточнил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, стратегия развития Севастополя до 2030 года была утверждена Законодательным Собранием больше года назад — в июле 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: ЗС Севастополя утвердило Стратегию развития города до 2030 года

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Стратегия развития Севастополя до 2030 года
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