В Севастополе утвердили мероприятия в рамках стратегии развития города

Севастополь, , 18:11 — REGNUM Правительство Севастополя утвердило план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города-героя до 2030 года. Решение принято на очередном заседании правительства 2 августа.

По словам директора департамента экономического развития города Андрея Саносяна, план учитывает приоритеты государственной политики, определённых в стратегических документах и утверждённых федеральными органами власти.

«Он определяет ответственных за сроки и выполнение мероприятий органами исполнительной власти Севастополя», — уточнил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, стратегия развития Севастополя до 2030 года была утверждена Законодательным Собранием больше года назад — в июле 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: ЗС Севастополя утвердило Стратегию развития города до 2030 года