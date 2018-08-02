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Белый дом сообщил об ещё одном письме Ким Чен Ына Трампу

Политика

В письме идёт речь о расширении договорённостей между Пхеньяном и Вашингтоном

Белый дом сообщил об ещё одном письме Ким Чен Ына Трампу
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Вашингтон, 2 августа 2018, 17:47 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп получил новое письмо от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом сообщила 2 августа пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По её словам, в письме идёт речь о «расширении обязательств», взятых на себя лидерами двух стран по итогам саммита 12 июня в Сингапуре. Более подробной информации представитель Белого дома не сообщила.

Напомним, 27 июля в соответствии с достигнутыми договорённостями между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном северокорейская сторона передала США останки 50 американских военнослужащих, погибших в годы Корейской войны.

Позднее президент США поблагодарил Ким Чен Ына за то, что тот «сдержал слово», и отметил, что «с нетерпением ждёт» новой встречи с лидером КНДР.

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США и КНДР
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