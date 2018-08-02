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МИД Узбекистана выясняет обстоятельства инцидента в Южной Корее

Политика

16 июля сотрудники миграционных властей избили студента из Узбекистана

Ташкент, 2 августа 2018, 17:50 — REGNUM  Посольство Узбекистана в Южной Корее принимает меры для выяснения обстоятельств инцидента в провинции Кёнгсанг, сообщили 2 августа в пресс-службе МИД Узбекистана.

По сообщениям южнокорейских СМИ, 16 июля сотрудники миграционных властей избили студента из Узбекистана. Для изучения ситуации в Чхонвон отправился сотрудник посольства.

Ранее южнокорейское издание YTN сообщило, что молодой человек из Узбекистана находился на территории республики легально, все документы были в порядке. В сети появился видеоролик, на котором видно, как один из мужчин бьет студента в живот. Южнокорейские СМИ отмечали, что молодой человек отказался предъявить документы полицейским и оказал сопротивление при задержании.

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Политическая жизнь Узбекистана
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