МИД Узбекистана выясняет обстоятельства инцидента в Южной Корее

Ташкент, , 17:50 — REGNUM Посольство Узбекистана в Южной Корее принимает меры для выяснения обстоятельств инцидента в провинции Кёнгсанг, сообщили 2 августа в пресс-службе МИД Узбекистана.

По сообщениям южнокорейских СМИ, 16 июля сотрудники миграционных властей избили студента из Узбекистана. Для изучения ситуации в Чхонвон отправился сотрудник посольства.

Ранее южнокорейское издание YTN сообщило, что молодой человек из Узбекистана находился на территории республики легально, все документы были в порядке. В сети появился видеоролик, на котором видно, как один из мужчин бьет студента в живот. Южнокорейские СМИ отмечали, что молодой человек отказался предъявить документы полицейским и оказал сопротивление при задержании.

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