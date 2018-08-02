Арестованного в Италии экс-сенатора Кривицкого освободят из-под стражи

Венеция, Италия, , 17:19 — REGNUM Адвокатам бывшего сенатора от Новгородской области Дмитрия Кривицкого, арестованного в Италии 25 июля, удалось добиться его освобождения из-под стражи, сообщает ansa.it со ссылкой на адвоката Мауро Анетрини.

Сообщается, что такое решение принял сегодня, 2 августа, суд в Венеции. Адвокаты ждут документов об освобождении экс-сенатора в ближайшие часы.

Сам Кривицкий заявляет, что его уголовное преследование носит политический характер.

«Я преследуемый по политическим мотивам, я боюсь за свою жизнь», — так заявил бывший сенатор судьям, пишет издание giornalelavoce.it.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кривицкий подозревается в получении крупной взятки по ч. 6 ст. 290 УК РФ, речь идёт о сумме в 17 млн рублей. Этот факт был выявлен в рамках расследования громкого «дорожного дела» о хищениях бюджетных средств на дороги Новгородской области. 3 марта 2017 года Кривицкий арестован заочно и находился в международном розыске.

После задержания Кривцкого в Италии стало известно, что в последние месяцы он жил во Франции, где попросил убежища — его прошение должно быть рассмотрено в ноябре 2018 года.