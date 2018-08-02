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Армия Иордании вытеснила ИГИЛ* из долины реки Ярмук

Политика

*ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Амман, 2 августа 2018, 17:17 — REGNUM  Армия Иордании отчиталась об успешной операции против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в долине реки Ярмук, 2 августа передает агентство Associated Press.

Отряды боевиков, бежавшие от правительственных войск в Сирии, надеялись закрепиться на иорданской территории. После боев, продолжавшихся 31 и 1 августа, оставшиеся террористы отступили назад в Сирию.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящий момент правительство Сирии «добивает» формирования ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на востоке и юге страны — в частности, в районах сирийско-израильской и сирийско-иорданской границы.

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