КПРФ хотят снять с выборов в Ярославскую облдуму

Ярославль, , 16:51 — REGNUM В Ярославский областной суд поступил иск о снятии с выборов в областную думу списка партии КПРФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала пресс-секретарь областного суда Наталья Сарбунова.

Иск подала партия «Коммунисты России». Лидер реготделения КПРФ Александр Воробьев полагает, что на партию оказывается психологическое давление.

«Они понимают, что все равно снять КПРФ не удастся, но затянуть нас в суды, чтобы мы вместо «полевой» работы на улицах с людьми, бегали по судам», — сказал корреспонденту ИА REGNUM первый секретарь ярославского регионального отделения КПРФ Александр Воробьев.

Кроме того, член партии «Коммунисты России» Сергей Королев подал иск о снятии с выборов лидера фракции КПРФ в муниципалитете Евгении Овод как кандидата по 2-му одномандатному округу.

Ранее областной и Верховный суд удовлетворили иск «Коммунистов России» о снятии с выборов в региональное заксобрание «Яблока».

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