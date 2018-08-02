«Ни Порошенко, ни Тимошенко не обрадуются возвращению Савченко в политику»

Москва, , 16:40 — REGNUM Парадоксально, что европейские и американские политики и эксперты не требуют освобождения депутата Верховной рады Надежды Савченко из украинской тюрьмы, хотя наперебой выступали в её защиту, когда она находилась под стражей в РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 августа заявил политолог Владимир Шаповалов, комментируя обращение Савченко к президенту США.

«Заявление Надежды Савченко очень любопытно, — сказал Шаповалов. — Интересно, что она сама, находясь в украинской тюрьме, просит американского президента посодействовать освобождению украинцев из российских тюрем. Хочется поинтересоваться: «А кто же будет просить об освобождении самой Надежды Савченко из украинский тюрьмы?!»

По мнению политолога, Савченко продолжает действовать в своём прежнем репертуаре и пытается играть ту самую роль, которую начала исполнять после возвращения на Украину.

«То есть она пытается играть роль человека, политика, который борется за права украинцев, которые находятся в Донецкой Народной Республике, — сказал Шаповалов. — Мы помним, как Савченко занималась гуманитарными операциями и стремилась содействовать освобождению украинских задержанных лиц в Донецкой республике. Сейчас она зарабатывает тот же политический капитал, и публичное обращение к Дональду Трампу — это желание напомнить о себе, напомнить о той гуманитарной миссии, которую она сама на себя возложила».

По мнению политолога, письмо Савченко — это начало очередной кампании, которую она будет вести из тюрьмы.

«Скорее всего, она готовит себя на роль эдакой совести украинской нации, находящейся в заключении, — добавил Шаповалов. — Эту же роль примеряла на себя Тимошенко в период президентства Януковича. Эта позиция может дать ей определённые дивиденды. При достаточных усилиях она может вернуться в украинскую политику из забвения. Конечно, ни Порошенко, ни её соратница Тимошенко не будут в восторге от такой конкуренции, и действующий президент сделает всё возможное, чтобы Савченко не вышла из тюрьмы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, следствие в отношении депутата Верховной рады Надежды Савченко и руководителя центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана завершено. Об этом 2 августа заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, доказательства, подтверждающие версию о подготовке в украинской столице масштабного теракта, добыты.

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